Heimathaus:Tag des Denkmals

Auch der Heimatverein Altenberge beteiligt sich am deutschlandweiten Denkmaltag: Am Sonntag (12. September) werden von 10 bis 17 Uhr Führungen auf dem Areal des Heimatvereins angeboten.

Am Sonntag (12. September) findet der Tag des offenen Denkmals statt. Er steht unter dem Motto „Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“. In Altenberge können interessierte Bürgerinnen und Bürger von 10 bis 17 Uhr die Anlage des Heimatvereins besichtigen. Der Heimatverein wird stündliche Führungen durch die Anlage anbieten. Es gilt die 3G-Regel für den Zugang zum Gelände sowie die Regeln der aktuellen Coronaschutzverordnung. Noch geschlossen bleibt am Tag des offenen Denkmals der Altenberger Eiskeller. Er ist vorerst nur für Gruppen und mit vorheriger Anmeldung zu besichtigen. Anmeldungen für Gruppenführungen zu einem individuellen Termin können bei der Gemeinde Altenberge unter Telefon 0 25 05 / 82 32 oder 83 33 erfolgen. Weitere Informationen zum Denkmaltag sowie dem bundesweiten Programm gibt es im Internet unter www.denkmalschutz.de oder www.tag-des-offenen-denkmals.de.