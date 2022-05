Hendrik Wüst heute bei Schmitz Cargobull

An einem nicht alltäglichen Ort findet am heutigen Freitag (13. Mai) der zentrale Wahlkampfabschluss der nordrhein-westfälischen CDU mit Ministerpräsident Hendrik Wüst statt: Ausgewählt wurde die Firma Schmitz Cargobull in Altenberge an der Siemensstraße. In einer Halle auf dem dortigen Betriebsgelände werden zahlreiche CDU-Anhänger erwartet.

Zwei Tage vor der Landtagswahl am Sonntag (15. Mai) erhält der Spitzenkandidat der CDU am Freitag prominente Unterstützung: Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Hostein, der am vergangenen Sonntag als klarer Sieger der Landtagswahl hervorging, wird an der Veranstaltung teilnehmen. Die Christdemokraten holten mit Daniel Günther an der Spitze 43,4 Prozent.

Daniel Günther

Den Wahlkampfendspurt im Münsterland startet Hendrik Wüst heute um 13 Uhr in Warendorf – unter anderem mit einem Stadtspaziergang der dortigen Spitzenkandidaten. Anschließend führt die Münsterlandtour nach Altenberge zu Schmitz Cargobull. Dort wird Hendrik Wüst gegen 15.30 Uhr erwartet, teilt das Unternehmen auf Anfrage mit. Etwa eine Stunde soll die Veranstaltung dauern. Anschließend führt der Wahlkampftag den amtierenden Ministerpräsidenten nach Rheine.

Starke Wirtschaft

Warum wurde Altenberge als Wahlkampfabschlussort gewählt? Das Hügeldorf als Schnittstelle zwischen den Wahlkreisen in Münster, den Kreisen Steinfurt und Coesfeld habe sich „auf jeden Fall angeboten“, sagt der Altenberger CDU-Vorsitzende Tim Warmeling. Bis zu 200 Gäste werden am Freitag an der Siemensstraße erwartet – darunter rund 40 Altenberger Christdemokraten, setzt Warmeling auf zahlreiche Unterstützerinnen und Unterstützer.

Münsterland

Wo der zentrale Wahlkampfabschluss stattfinden sollte, darüber wurde in CDU-Kreisen seit Anfang dieser Woche intensiv diskutiert. Im Gespräch war offenbar auch der Flughafen Münster-Osnabrück.

Am Mittwochmorgen entschied sich die NRW-CDU dann für Altenberge. „Die CDU möchte mit dieser Veranstaltung die Bedeutung einer starken Wirtschaft für krisensichere Arbeitsplätze aufzeigen“, so Stephanie von Schwanenflügel, Pressesprecherin der NRW-CDU, auf Anfrage unserer Zeitung. Zudem wurde Hendrik Wüst im Münsterland geboren, nennt von Schwanenflügel einen weiteren Grund für die Wahl des Standortes.

Die Veranstaltung findet in der Montagehalle von Schmitz Cargobull statt, wo regelmäßig auch Betriebsversammlungen des Produzenten für Sattelauflieger durchgeführt werden. „Der Besuch ist schon etwas Besonders für uns“, freut sich Tim Warmeling auf den Gast.