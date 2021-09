Hennes Westermann führt Junge Union an

Der Ortsverband der Jungen Union in Altenberge wird reaktiviert: Ein Vorstand ist gebildet worden. Auch mit der Bundestagswahl setzt sich die Junge Union auseinander und sagt: „Rot-Rot-Grün wäre das Schlimmste, was der jungen Generation passieren könnte.“

Die Junge Union Altenberge (JU) hat sich nach längerer Zeit wieder getroffen, um einen neuen Vorstand zu bilden und somit den Ortsverband in Altenberge zu reaktivieren. Das Treffen fand in der Gaststätte Geuker-Wiedemann statt. Die Jugendorganisation der CDU bietet Menschen zwischen 14 und 35 Jahren die Möglichkeit, sich politisch einzubringen und einen Einblick in die Funktionsweisen der Politik zu bekommen. Insbesondere möchte die JU die Interessen der jungen Generation vertreten und „setzt dabei auf ein Zusammenspiel zwischen Politik und Spaß“, heißt es in einer Pressemitteilung der JU.

Als Vorstandsvorsitzender wurde Hennes Westermann und als sein Vertreter Hendrik Schult gewählt. Joel Diekamp und Dariusz Niehues komplettieren den JU-Vorstand als Beisitzer. Alle Positionen wurden einstimmig beschlossen.

Auch mit der Bundestagswahl setzt sich die JU auseinander. „Rot-Rot-Grün wäre das Schlimmste, was der jungen Generation passieren könnte. Mit einer CDU-geführten Regierung sind wir sehr gut durch die Corona-Krise gekommen. In Altenberge sieht man nach der letzten Kommunalwahl sehr gut, wohin es führt, wenn Grün und Rot die Verantwortung tragen“, so die JU in der Pressemitteilung weiter. Die CDU mache Politik für alle Menschen und vereine Wirtschaft, Bildung, Klimaschutz und Soziales, anstatt die Gesellschaft zu spalten. „Wir können die Bundestagswahl immer noch gewinnen“, gaben sich die neuen Vorstandsmitglieder zuversichtlich.

Als Gäste waren unter anderem der stellvertretende CDU-Ortsvorsitzende und zugleich ehemalige Orts-, Kreis- und stellvertretenden Landesvorsitzender der JU Stefan Grawe, Timo Kwekkeboom aus dem CDU-Ortsvorstand sowie der amtierende Kreisvorsitzende Philip Schönfeld anwesend.

Sie sagten den jungen Nachwuchspolitikern ihre Unterstützung bei ihrer künftigen Arbeit zu. Der Kreisvorsitzende Philip Schönfeld verband den Termin mit seiner Sommertour der Jungen Union Kreis Steinfurt.