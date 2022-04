Hilfsbereitschaft ist ungebrochen

Die Aktion „Altenberge hilft!“ wird nahezu täglich von Projekten unterstützt. Viele Vereine, Verbände, Institutionen Gruppierungen und auch Einzelpersonen legen sich ins Zeug und entwickeln Projekte, mit denen sie Spenden für die Menschen in der Ukraine generieren können.

Kinderflohmarkt

Insgesamt 1100 Euro für die Ukraine-Hilfe der Pfarrgemeinde Altenberge. So lautet beispielsweise die Spendensumme, die beim Kinderflohmarkt in der Kita St. Nikolaus Altenberge Ende März erzielt und jetzt stellvertretend von Eltern und der Kitaleitung an Pastor Stepan Sharko übergeben wurde.

Der Kinderflohmarkt wurde traditionell von vielen engagierten Eltern in Zusammenarbeit mit der Kita organisiert. „Wir sind zufrieden mit dem Spendenergebnis und hoffen, den Menschen in der Ukraine damit zumindest ein bisschen zu helfen“, resümierten Vera Grotemeyer und Katharina Busch vom Orga-Team des Flohmarkts.

Plätzchen

Um ebenfalls die Spendenaktion „Altenberge hilft!“ zu unterstützen, haben die drei Freundinnen Mar

it Heilers, Lissa Bernburg und Pauline Dörnickel (alle neun Jahre jung) Plätzchen gebacken, hübsch verpackt, um sie dann in der Nachbarschaft zu verkaufen. 133,67 Euro konnten die Mädchen anschließend an Familie Sharko übergeben. Mit dem Erlös dieser tollen Aktion soll das Waisenhaus „Pysanka“ in der Ukraine unterstützt werden.

Vor kurzem haben die Hanseller Messdiener gemeinsam auch entschieden mit 500 Euro Menschen in der Ukraine zu unterstützen.

Naturzoo

Zu einem möglichst unbeschwerten Tag im Naturzoo Rheine starteten Dienstag 38 Geflüchtete aus dem Hügeldorf. Unter ihnen befanden sich auch zwei ukrainische Familien. In vielen Zoos im durch den russischen Angriffskrieg gebeutelten Land in Osteuropa sind Tiere durch die angriffe und Attacken verletzt oder getötet worden, oder mussten eingeschläfert werden, weil es kein Futter mehr gab. Deutsche Zoos engagieren sich und versuchen den Tierparks in der Ukraine zu helfen.

Ermöglicht hat die Fahrt die Werbegemeinschaft Altenberge. Der Bus wurde von Erfmann Reisen zur Verfügung gestellt, der Eintritt von AT-Zweirad. Die Verpflegung wurde gestiftet von der Bäckerei Verspohl, Getränke Busshaus und schließlich gab es noch eine Pizza für alle nach der Rückkehr im Restaurant Pomodoro Rosso.

Wer sich für die Ukraine-Aktion „Altenberge hilft!“ engagieren möchte, kann das mit Hilfe der Homepage www.altenbergehilft.de tun