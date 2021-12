Hobbyköche werden herausgefordert

Der Altenberger Berufsschullehrer Rüdiger Martens hat sich beim Weihnachtsmenü-Vorschlag 2021 unter anderem für eine Poulardenbrust entschieden. Wie gewohnt ist nun der ambitionierte Hobbykoch gefragt, das Drei-Gänge-Menü am heimischen Herd nachzukochen.

Rüdiger Martens präsentiert in der Küche des Adolph-Kolping-Berufskollegs den Hauptgang „Crepinette von der Poulardenbrust mit Honigjus auf Rahmwirsing“.

Es wäre für Rüdiger Martens leicht gewesen, einen Weihnachts-Klassiker aus seinem umfangreichen Rezepte-Fundus herauszukramen und den Leserinnen und Lesern unserer Zeitung näher zu bringen. Der Küchenmeister und Lehrer am Adolph-Kolping-Berufskolleg in Münster liebt jedoch die Abwechslung, und das sowohl bei der Vor- und Nachspeise als auch beim Hauptgang. „Es muss ja nicht immer die typische Weihnachtsgans sein“, sagt Rüdiger Martens und schon ist er mittendrin in seinem Weihnachts-Menü 2021: „Geflügel ja, aber es geht auch die etwas leichtere Kost.“ Sein Vorschlag für den Hauptgang: „Crepinette von der Poulardenbrust mit Honigjus auf Rahmwirsing“.