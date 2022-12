Holz ist seine Leidenschaft

Der Großvater von Werner Finnenkötter war Zimmermann, der Vater auch. Die Leidenschaft für die Arbeit mit Holz haben beide an Werner Zimmermann weitergegeben, der eine Tischlerlehre absolvierte. Vor gut 50 Jahren legte er seine Meisterprüfung ab. Dafür wurde er am Donnerstag von der Handwerkskammer (HWK) Münster mit den Goldenen Meisterbrief geehrt. Diese handgeschriebene Urkunde überreichte Michael Hoffmann vom Stabsbereich Kommunikation der HWK an Zimmermann im Beisein von dessen Frau zahlreichen Freunden und Bekannten.

Arbeitsunfall

Der heute 76-jährige Tischler hat sich 1972 selbstständig gemacht. Die Tischlerei Finnenkötter existiert heute noch. Allerdings musste Werner Finnenkötter seinen Beruf nach einem Arbeitsunfall im Jahr 1983 aufgeben. „Ich bin dann in den Maschinenhandel eingestiegen. Ich hatte zuvor auch eigene Maschinen für meinen Betrieb gebaut.“ Die Tischlerei betreibt Finnenkötter heute als Hobby.