Homogener Chorklang garantiert

Das Vokalensemble Seicento vocale gibt am Sonntag ein Konzert in St. Johannes Baptist.

Seicento vocale tritt am 20. Februar in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist auf. Es setzt sich aus jungen, professionellen Ensemblesängerinnen und Ensemblesängern zusammen.

Am Sonntag (20. Februar) ist das Vokalensemble Seicento vocale zu Gast zu einem Konzert in St. Johannes Baptist Altenberge. Beginn ist um 16 Uhr. Auf dem Programm stehen glanzvolle, virtuose Madrigale und Motetten aus Claudio Monteverdis „Selva morale e spirituale“.

Seit 2016 realisiert Seicento vocale im Raum Westfalen-Lippe herausragende Konzerte mit Musik des Frühbarock mit flexiblen Besetzungen aus jungen, professionellen Ensemblesängerinnen und Ensemblesängern. Bisherige Projekte umfassten unter anderem Werke von Claudio Monteverdi, Johann Hermann Schein, Giacomo Carissimi, Heinrich Schütz und Carlo Gesualdo, aber auch Musik des 19. und 20. Jahrhunderts mit textlichen und inhaltlichen Bezügen zum 17. Jahrhundert. Die Arbeit fokussiert sich dabei auf eine moderne, historisch informierte Aufführungspraxis, die einen homogenen Chorklang mit den solistischen Stärken der Sängerinnen und Sänger verbindet, heißt es in einer Pressemitteilung von Marco Schomacher, Kirchenmusiker von St. Johannes Baptist.

Heinrich Schütz

Die musikalische Leitung des Ensembles liegt in den Händen zweier versierter junger Musiker: Jan Croonenbroeck arbeitet derzeit als Kapellmeister und Studienleiter am Staatstheater Darmstadt. Alexander Toepper ist an der Stadt- und Marktkirche St. Lamberti in Münster als Organist, Kantor und Chorleiter tätig.

Seicento vocale ist seit Januar 2020 Stipendienträger des erstmals ausgelobten „Stipendiums für Vokalensembles“ der Stiftsmusik Stuttgart unter der Ägide von Kay Johannsen.

Ministerium

2022 wurde das Ensemble für drei Jahre in das Förderprogramm „Ensembleförderung Musik“ des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen aufgenommen und erhielt außerdem eine Förderung im Rahmen des Pogramms Neustart Kultur der Bundesregierung.

Claudio Monteverdis Sammlung Selva morale et spirituale (1641) bildet exakt das Kernrepertoire des Ensembles Seicento Vocale ab. Die alten wie auch die neuen Stile der Jahrhundertwende um 1600 sind hier exemplarisch vertreten. Mehrstimmige, vielgliedrige Psalmvertonungen kontrastieren mit solistischen, nahezu liedartigen Werken. In der Programmauswahl aus der Sammlung werden einige Juwelen und Kleinodien für ein bis sechs Stimmen, zwei Violinen und diverse Continuo-Instrumente präsentiert.

Freier Eintritt

Das Konzert wird gefördert durch die Kirchengemeinde St. Johannes Baptist, den Kulturring Altenberge, die Volksbank Münsterland Nord sowie die Firma Kortenbrede. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind erwünscht. Es gilt 2G und Maskenpflicht.