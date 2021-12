Hugo Heinker wird 100 Jahre alt

Hugo Heinker feiert am Sonntag (2. Januar) seinen 100. Geburtstag und ist damit der älteste Einwohner von Altenberge. „Immer in Bewegung bleiben und das möglichst an der frischen Luft“, rät Heinker allen, die sein hohes Alter ebenfalls erreichen möchten.

So kennt man ihn: Hugo Heinker und sein freundliches Lächeln sind überall beliebt. Am 2. Januar feiert er seinen 100. Geburtstag.

Der älteste Bürger des Hügeldorfes feiert am Sonntag (2. Januar) einen ganz besonderen Geburtstag. Vor 100 Jahren erblickte Hugo Heinker in Eggerode als jüngstes von zehn Kindern das Licht der Welt. „Immer in Bewegung bleiben und das möglichst an der frischen Luft“, rät er allen, die sein hohes Alter ebenfalls erreichen möchten. Außerdem empfiehlt er, allen Dingen des Lebens nach Möglichkeit etwas Positives abzugewinnen.