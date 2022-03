Das Motto „Hurra wir leben noch“ traf wohl die Seele von Musikern und Publikum. Am Mittwochabend gab es nach längerer Coronapause wieder ein Eröffnungskonzert für die Boogie-Session 2022 im Saal Bornemann. Außer Gastgeber Daniel Paterok ließ noch der wohlbekannte Pianist Christian Bleiming die Finger tanzen. Mitgebracht hatte er den amerikanischen Sänger und Entertainer Tommie Harris. Zwei Mal war Harris bereits in Altenberge aufgetreten und hatte sein Publikum begeistert. Das gelang ihm beim Eröffnungskonzert wiederum.

Aufwärmen

Zuerst spielten Paterok und Bleiming zwei Stücke zum Aufwärmen. Wie im Sport – langsam beginnen und dann das Tempo steigern. „Ja wirklich, wir müssen applaudieren erst einmal wieder lernen“, meinte Paterok dann scherzhaft bei der Begrüßung.

Es sei schön, endlich wieder einmal in Altenberge spielen zu können, besonders in diesen schwierigen und dunklen Zeiten, gab er zu bedenken. Da sei die Musik ein bisschen wie ein kleines Licht im Dunkeln. „This little light of mine“ spielte Paterok schließlich als Solo in einer eigenen Version. Bleiming erinnerte in seinem Solostück an Meade „Lux“ Lewis, der zu seinen Vorbildern gehört.

Pianos

Inzwischen hatte sich auch das Publikum warm geklatscht. Es war nur ein bisschen Übung notwendig. „Jetzt kommt unser Stargast Tommie Harris“, begrüßte Bleiming den mittlerweile schon 82-jährigen Sänger aus Alabama. Das Repertoire von Tommie Harris umfasst Swing, Blues, Boogie-Woogie und Gospel. Angefangen hatte Harris als Gospelsänger während seiner Schulzeit. Inzwischen ist er seit Jahrzehnten auf den Bühnen Europas aktiv und lebt in Deutschland.

Auszeit

Im feinen Zwirn stand Harris zwischen den beiden Pianos und dirigierte mit sparsamen Bewegungen seine Begleitung. Mit dem B.B.King Blues „Sweet 16“ fesselte er direkt sein Publikum. Von einer Frau möchte Harris sich nicht unbedingt gerne etwas sagen lassen, hieß es in seinem nächsten Stück „Don‘t Want No Woman“, geschrieben von Don Robey. Das Applaudieren funktionierte derweil ganz so begeistert wie früher.

„Ich bin ein bisschen enttäuscht“, beklagte sich nur Veranstalter Norbert Fritz. Er hätte über 100 Reservierungen für das Konzert gehabt. „Und heute haben rund 40 davon wieder abgesagt, weil sie sich wohl doch nicht wegen Corona in ein Konzert trauten“, bedauerte er. Für diejenigen, die dennoch gekommen waren, hatte sich die rund zweistündige Auszeit von Krieg und Pandemie allerdings gelohnt.