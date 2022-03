Ideen, Gefühle und Wünsche gefragt

Die Kulturwerkstatt lädt aufgrund des Krieges in der Ukraine Kinder und Jugendliche auf, sich an einem Kreativ-Contest zu beteiligen.

Vor zwei Jahren, als die Coronazeit startete, hat die Jugendkreativwerkstatt den Kreativ-Contest „Eure Corona Zeit“ entwickelt, um Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sich über diese beängstigende Zeit der Corona-Erfahrungen zu äußern.

Flucht

„Zwei Jahre später haben wir zusätzlich zu ,Immer-noch-Corona` in Europa den Ukraine-Krieg mit unfassbar vielen Menschen auf der Flucht“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kulturwerkstatt. Es beschäftige alle, wie man an den beeindruckenden Solidaritätsaktionen sehen könne. Wie aus Kitas, Schulen und Familien zu hören ist, beschäftigt es auch Kinder und Jugendliche sehr stark. Deswegen hat die Kulturwerkstatt Altenberge/Jugendkreativwerkstatt den Kreativ-Contest wieder aufleben lassen. Diesmal zum Thema Frieden.

„Wir möchten Kindern und Jugendlichen ein Ventil bieten, sich zu dem Thema Frieden zu äußern und Ideen, Gefühle sowie Wünsche darzustellen“, heißt es weiter in der Ankündigung.

Ausstellung

Susanne Opp Scholzen als Konzeptgeberin und Moritz Stork freuen sie sich auf viele Einsendungen: „Aus den Einsendungen werden wir eine virtuelle oder analoge Ausstellung machen.“

Einsendungen bitte per E-Mail an info@kulturwerkstatt-altenberge.de.