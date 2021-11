Im Kirchenraum zur Ruhe kommen

Am Samstag (20. November) wird in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist eine Ausstellung mit Arbeiten von Gisela Rott eröffnet.

Einige besondere Aktivitäten bereichern in diesem Advent das Leben der katholischen Pfarrgemeinde. Die Pfarrkirche von St. Johannes Baptist spielt dabei eine zentrale Rolle, da in dieser jahreszeitlich dunklen Phase mit Licht, Musik, guten Gedanken und Kunst eine adventliche Atmosphäre im Kirchenraum geschaffen werden soll. Alle sind eingeladen, in der Adventszeit im Kirchenraum zur Ruhe zu kommen und Gott im Gebet nah zu sein.

Grafik-Designerin

Am Samstag (20. November) beginnt der Reigen der Veranstaltungen mit der Eröffnung einer Ausstellung der Lüdinghausener Künstlerin Gisela Rott. Sie ist Grafik-Designerin und Kreativpädagogin. In einer persönlichen Krise durch den Verlust ihres langjährigen Arbeitsplatzes entdeckte sie in der Natur tiefere Weisheiten, die sie in Worten und Pastellbildern zu Papier brachte. Entstanden ist daraus die Ausstellung „Dem Leben lauschen“, die seit Mitte 2021 in verschiedenen Gemeinden im Münsterland bereits zu sehen war.

Trost

Die Künstlerin lädt die Besucherinnen und Besucher ein, ihre Wort-Bild-Werke zu betrachten. Gisela Rott beschreibt ihre Ausstellung so: „Besonders in krisenhaften Zeiten ist es heilsam, die Aufmerksamkeit nach innen zu richten. In der Stille können wir uns öffnen für die Stimme Gottes, die uns Trost und Orientierung bietet. Wenn wir dem Leben lauschen, erkennen wir, dass alles in Bewegung ist und sich stetig wandelt. Alles ist darauf angelegt, sich zu entfalten.“

Die Ausstellung befindet sich im hinteren Bereich der Pfarrkirche vom 20. November bis zum vierten Advent (19. Dezember).

Gott

Am 20. November ist die Künstlerin anwesend und stellt in einer Einführung und einem anschließenden Rundgang durch die Bilder und Texte ihr Werk vor. Die Pfarrgemeinde lädt alle Altenbergerinnen und Altenberger zu dieser Vernissage ein, die um 16 Uhr beginnt.