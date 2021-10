In die Zukunft investieren

Altenberge

Die Firma Multhoff ist eine der Unternehmen, die sich im Gewerbegebiet Kümper V niederlassen. Besonders die Reha-Sparte wurde in den vergangenen Jahren ausgebaut. Am zweiten Standort in Altenberge werden Büroräume, eine Werkstatt, Schauflächen und eine Teststrecke entstehen.

Von Martin Schildwächter