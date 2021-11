In einer anderen Liga unterwegs

„Was den Job ausmacht, ist die Vielseitigkeit“, sagt Karl Reinke. Er ist der erste Bürgermeister in Altenberge mit einem grünen Parteibuch. Klimaschutz und Digitalisierung – zwei Themen, die in den kommenden Jahren schwerpunktmäßig im Mittelpunkt stehen sollen.

Das wird nicht jedem Fußballfan gefallen: Im Büro des Bürgermeisters Karl Reinke liegt ein Maus-Pad mit einem Logo des FC Schalke 04, für den er große Sympathien hegt und bei dem er gelegentlich bei Spielen live vor Ort ist. Während die einen, also die Kicker von Schalke, im vergangenen Jahr von der ersten in die zweite Liga abgestiegen sind, schaffte Karl Reinke einen ganz anderen „Liga-Wechsel“: Von seinem Arbeitsplatz bei Straßen.NRW an die Spitze der Gemeinde Altenberge. Ein Jahr ist seitdem vergangen. Genauso wie sich der FC Schalke 04 langsam an das Leben im Fußball-Unterhaus gewöhnt hat, hat sich Karl Reinke im Rathaus „eingearbeitet“, wie er selbst sagt. Eine Bilanz nach 365 Tagen.