In vier Gruppen durch Hansell

Inklusive der Fahrer machten sich 18 Spendensammler und Sammlerinnen am Samstag als Sternsinger auf den Weg, um Licht und Segen in die Familien in Hansell zu bringen. Bereits am Mittwoch hatten sich alle im Pfarrheim getroffen, die Gewänder bekommen und die Kronen der Könige gebastelt. „Dieses Mal haben wir eine sehr junge Truppe, die als Sternsinger unterwegs sind“, erläuterte Margret Schollbrock, die zusammen mit Kilian und Melanie Pelz die Aktion in Hansell betreut hat.

Projekt unterstützt Gesundheitsversorgung in Afrika

In vier Gruppen waren die Sternsinger unterwegs. Vorher trafen sie sich zuerst zur Aussendungsfeier in St. Johannes Nepomuk mit Pastor Stepan Sharko. Er freute sich, dass so viele kleine Sternsinger das diesjährige Projekt „Gesund werden – gesund bleiben“ in Afrika mit Gebet, Solidarität und Spenden unterstützen. „Besonders die Kinder in Afrika leiden unter dem Mangel in der Gesundheitsversorgung“, bedauerte Sharko.

Dann erzählte der Pfarrer zudem noch einmal die Geschichte der Heiligen Drei Könige und erklärte den Wert der Geschenke, die sie damals dem Jesuskind darbrachten. „Ebenso wertvoll ist der Segen und die Botschaft, die ihr zu den Menschen bringt“, betonte Stepan Sharko weiter. Schließlich segnete der Priester Kreide, Sterne und die Spendensammler und bat um gutes Gelingen für den Tag. Da die Wege zu den Höfen in der Bauerschaft Hansell ziemlich weit sind, ging es anschließend meistens mit dem Pkw weiter.