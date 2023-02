Informant gab der Polizei Hinweise

Altenberge/Münster

Was die Ermittlungsbeamten in der Wohnung des Angeklagten vorfanden, war so reichlich wie illegal: 700 Gramm Kokain, etwa ein Kilogramm Marihuana, Haschisch, Amphetamine. Jetzt steht der 39-Jährige aus Altenberge wegen Drogenhandels vor Gericht.

Von Klaus Möllers