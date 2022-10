Initiative für Integration fruchtet

Geflüchtete, die in Altenberge ankommen, werden nicht alleine gelassen. Ihre erste Anlaufstelle ist in der Regel das Familienbündnis. „Wir nehmen jeden an die Hand“, versichert Ulrike Reifig. Die Ehrenamtlichen im Familienbündnis helfen bei Behördengängen, beim Ausfüllen von Formularen und versuchen auch bei der schwierigen Wohnungssuche zu unterstützen.

Dolmetscherin

„Wir haben im April einen Ankommenstreffpunkt gegründet, bei den Ukrainerinnen, überwiegend sind das geflüchtete Frauen mit ihren Kindern, Fragen beantwortet werden.“ Ulrike Reifig freut sich, dass sich eine Frau aus dem Ort gemeldet hat, die diese Treffen als Dolmetscherin unterstützt. „Ohne ihr Engagement wären wir aufgeschmissen“, sagt sie. Eingeladen sind zu diesen Treffen auch die Gastgeber, die einigen Geflüchteten eine Wohnmöglichkeit zur Verfügung stellen.

Anmeldung

Das Familienbündnis unterstützt die Geflüchteten auch bei Anmeldung in den Kindergärten und Schulen. Dort würden die Kinder schnell integriert und fanden Anschluss an Altenberger Kinder, betont Ulrike Reifig. „Wir haben zurzeit nur ein Flüchtlingskind in unserer Einrichtung“, erklärt Gerburg Große Lordemann, Verbundleiterin des katholische Familienzentrums. Glücklicherweise gebe es eine Mutter, die Ukrainisch spreche und sich als Dolmetscherin zur Verfügung stelle. Das Kind sei in der Gruppe sehr gut von den übrigen Mädchen und jungen aufgenommen worden.

Zusammenarbeit

Auch in den Schulen laufe die Integration der aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern stammenden Kinder sehr gut, erklärt Hauke Rosenow, Schulleiter der Johannes-Grundschule. 16 Kinder ohne Deutschkenntnisse besuchten die Grundschulen im Ort. „Alle besuchen den offenen Ganztag und haben so viel Kontakt zu Deutsch sprechenden Kindern“, erklärt der Schulleiter. Ihn freut es besonders, dass sich die übrigen Schülerinnen und Schüler vorbildlich um die neuen Mitschüler kümmerten. Zudem erhielten die Kinder Unterricht mit dem Titel „Deutsch als Zielsprache“.

Auch Rosenow lobt die Zusammenarbeit mit dem Familienbündnis. Dort bestehe eine enge Kooperation. Auch vermittle das Familienbündnis bei Sprachbarrieren mit den Eltern. „Das läuft wirklich super.“ Ulrike Reifig erklärt, dass ihre Einrichtung sich auch darum kümmere, dass die den Schülerinnen und Schüler einen guten Einstieg an ihrer neuen Schule haben. Reifig: „Bei Bedarf gehen wir mit den Eltern los, um alles zu besorgen, was die Kinder für den Schulalltag benötigen.“

Einstieg

Das Familienbündnis sorgt auch dafür, dass die Mädchen und Jungen aus Flüchtlingsfamilien am Ferienprogramm teilnehmen können. „Die Kinder haben teils viel Schreckliches erlebt, dann sollen sie wenigstens schöne Ferien haben. Wir sehen uns als Möglichmacher im Ort, und haben dafür ein großes Netzwerk mit einem umfassenden Beratungsangebot aufgebaut“, betont Ulrike Reifig.

Wohnungssuche

Gerne unterstützt das Familienbündnis Flüchtlinge, die in Altenberge ankommen auch bei der Wohnungssuche. „Aktuell suchen wir eine Unterkunft für eine Familie mit sechs Kindern.“ Dort, wo sie jetzt wohnen, müssten sie im März raus. Wer der Familie helfen kann, sollte sich im Familienbüro im „Haus für alle“ unter Telefon 0 25 05/7 54 89 79 melden.