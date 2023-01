Junger Vater unterstützt Gemeinde

496 geflüchtete Menschen leben in Altenberge – 196 kommen aus der Ukraine

Die Sprachschule, die ausschließlich von Ehrenamtlichen getragen wird, befindet sich an der gegenüber dem Rathaus.

216 Flüchtlinge sind 2022 insgesamt in und von Altenberge aufgenommen worden. Davon wurden der Gemeinde 113 Frauen, Männer und Kinder von der zuständigen Bezirksregierung Arnsberg zugewiesen, 103 kamen durch Zufall oder weil sie im Dorf jemanden kennen, erläutert Ingrid Menden, Leiterin des Fachbereichs Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Soziales. 53 Kinder sind unter diesen 216 Flüchtlingen. Sie alle seien, so Menden auf Nachfrage, in einer Kita oder Schule untergebracht.