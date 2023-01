Junglandwirt prangert "Flächenfraß" an

Daniel Kumpmann appelliert an Kunden

Gefühlt regnet es seit Wochen ununterbrochen. Kaum Sonne. Viel zu häufig ist der Himmel düster. „Die Landwirte“, sagt Daniel Kumpmann, „sind froh, dass es regnet.“ Böden und Natur könnten sehr gut noch weitere Niederschläge vertragen. Der Grundwasserspiegel sei noch nicht wieder komplett aufgefüllt, „das alte Niveau hat er sicherlich noch nicht“, spielt der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Ortsvereins Altenberge auf die vielen trockenen Jahre in der jüngsten Zeit an. Die Niederschläge kämen sanft, so dass die Böden sie sehr gut aufnehmen könnten. „Sie sind jetzt auch deshalb optimal, da auf den Feldern keine Arbeiten anstehen.“