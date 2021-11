Karnevalisten atmen auf

Am Samstag (13. November) startet die KG St. Johannes in die fünfte Jahreszeit. Dann endet auch die Amtszeit von Tobias (Dahlhaus) I, der aufgrund der Corona-Pandemie zwei Jahre lang die Närrinnen und Narren regierte. Die vereinseigenen Tanzgruppen, vertreten durch ihre Tanzmariechen und die Gardetänze der Bergfeen und Berggeistern, werden wieder Lust auf das närrische Treiben machen.

Prinzenproklamation am 13. November

Die Tanzgarden der KG St. Johannes warten auf ihren Auftritt am kommenden Samstag (13. November). Dann wird auch der neue Prinz gekürt.

Ganze 24 Monate durfte Tobias (Dahlhaus) I. als Prinz der KG. St. Johannes sein Narrenvolk regieren. Nun endet seine offizielle Amtszeit. Zum Karnevalsauftakt am kommenden Samstag (13. November) um 19.11 Uhr startet mit der Prinzenproklamation im Saal Bornemann die erste Karnevalssitzung der Session 2021/2022 der KG St. Johannes. Damit beginnt in Altenberge wieder die fünfte Jahreszeit. Prinz Tobias I. übergibt das Zepter an den Prinzen der kommenden Session.

Die vereinseigenen Tanzgruppen, vertreten durch ihre Tanzmariechen und die Gardetänze der Bergfeen und Berggeistern, machen sofort Lust auf die fünfte Jahreszeit. Mit Spaß am Karneval dabei sind ebenfalls die Berghüpfer mit der Geschichte „Ab in den Urlaub“. Die Bergfeen stellen dieses Jahr „die Büchse der Pandora“ vor.

Bergfeen

Bauer Ewald aus Melle hat sich anscheinend verlaufen und sucht nach gleichgesinnten Aalhorn-Freunden. Im Gepäck hat er sein sechs Meter langes Aalhorn (Alphorn). Er spinnt eine absurd verrückte Geschichte rund um die Tradition des Aalhorns und läuft, unter Zuhilfenahme des Publikums, zu komödiantischer Höchstleistung auf. Selbst comedymüde und witzresistente Zeitgenossen können sich der ‚sportlichen‘ Ausstrahlung seines blauen Trainingsanzuges kaum entziehen.

The Voice of Germany

Den musikalischen Part übernimmt die ehemalige „The Voice of Germany“- und „Popstars“-Teilnehmerin Curly. Die Sängerin aus Bockel Gyhum, die mit ihrer Stimme die Gäste vieler Karnevalssitzungen begeistert hat, wird auch wieder in Altenberge den Saal rocken.

Prinz Tobias

Alle Jecken aus und um Altenberge sind eingeladen, aus erster Hand den Namen des Prinzen der KG zu erfahren und mit ihm und seinem Elferrat den Start in die neue Session zu feiern und schon einen Vorgeschmack auf die 36. Prunk- und Galasitzung am 5. Februar zu bekommen.

Die musikalische Gesamtgestaltung des Abends übernimmt DJ Ansgar Plagge, der auch nach Ende der Sitzung für Tanzmusik sorgt. Zudem weist die KG auf die Corona-Regeln hin: Der Einlass wird Geimpften, Genesenen und Inhabern eines tagesaktuellen, negativen PCR-Tests gewährt. Ein negativer Antigen-Test wird nicht akzeptiert. Die Nachweise sind nur in Verbindung mit einem Personalausweis oder Reisepass gültig. Die Kontrolle erfolgt vor der Abendkasse.