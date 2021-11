Karnevalisten warten noch ab

Während der jüngsten Vorstandssitzung der Karnevalsgesellschaft St. Johannes wurde über die Fortführung der Karnevals-Session 021/2022 beraten. Die derzeitige Corona-Pandemie mit steigenden Zahlen machen die Entscheidungen der Vorstandsmitglieder nicht einfacher. Nach eingehender Diskussion einigte sich der Vorstand darauf, die epidemische Lage noch abzuwarten und am Ende des Jahres eine endgültige Entscheidung zu treffen, ob die 36. Prunk- und Gala-Sitzung am 5. Februar 2022 mit dem neuen Prinzen Norbert III. (Wiggering) stattfinden kann.

Prinz Norbert III.

„Dies erfolgt dann in Abstimmung mit den lokalen Ordnungsbehörden und den dann gültigen rechtlichen Rahmenbedingungen“, heißt es in einer Pressemitteilung der KG St. Johannes. Der Vorstand war sich darüber einig, dass die Planungen dennoch weiter fortgeführt werden, auch als Signal an befreundete Karnevalsgesellschaften und Vereine, die Sitzung, soweit das verantwortlich ist, auch unter möglicherweise verschärften Regelungen durchzuführen.

Tanzgruppen

„Auch den Tanzgruppen der KG, die das ganze Jahr über zwei Mal in der Woche sehr professionell trainieren, möchten wir natürlich die Gelegenheit geben, dass sie für ihr intensives und anstrengendes Training belohnt werden“, sagt Andreas Leuker, Präsident der KG.

Noch hoffen die Karnevalisten also auf die Durchführung dieser größten Altenberger Karnevalsveranstaltung.

Sollte die Entscheidung für die 36. Sitzung getroffen werden, beginnt Anfang Januar der Kartenvorverkauf. Dazu wird der Elferrat mit seinem Karnevalswagen an einem Samstag und Sonntag den Vorverkauf auf dem Marktplatz starten. Der genaue Vorverkaufstermin wird dann rechtzeitig in den Westfälischen Nachrichten bekanntgegeben.