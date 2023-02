Katzenspielzeug für die Kunst

Das Dienstags-Atelier ist in der Kulturwerkstatt der Programm-Dauerbrenner

Altenberge

Selbstporträts vor dem Spiegel, Trickfilmproduktion mit dem iPad, katzenspielzeugunterstütztes Action-Painting: Als „Dienstags-Atelier“ firmiert in der Kulturwerkstatt ein Kunstangebot für Kinder, das es in sich hat. Hier entdecken Steppkes immer neue Nischen der Kreativität – während die sie begleitenden Profi-Künstler teilweise ganz schön hin und her hüpfen. Ein Besuch bei jungen Talenten, die viel vorhaben.