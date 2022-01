Kein Durchkommen

Arbeiten an der Boakenstiege/Bahnhofstraße dauern voraussichtlich bis Juli

Altenberge

Auch in den kommenden Monaten gibt es im Ortskern erhebliche Verkehrsbehinderungen. Die Arbeiten an der Boakenstiege werden, sobald es die Witterung zulässt, fortgesetzt. Im zweiten Bauabschnitt wird der Kurvenbereich in Höhe des Fußgängerüberwegs saniert.

Von Martin Schildwächterund