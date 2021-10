„Die Pandemie setzt ihren Weg weiter fort und gerade wir vom DRK sollten vorsichtig sein“, mahnte Joachim Schmitz, Vorsitzender des DRK Altenberge, bei der Jahreshauptversammlung am Samstag. Dennoch freute er sich über die zahlreich erschienenen Mitglieder und Gäste aus der Politik und vom DRK-Kreisverband.

Geschäftsführer Michael Dartmann las dann den Geschäftsbericht vor. In vier Vorstandssitzungen war über Themen beraten und beschlossen worden. Herzstück war der Wirtschaftsplan 2021. Darin ging es auch um die Finanzierung von Kleidung für neue Mitglieder oder etwa die Kosten für die Fahrzeuge, die jetzt wieder verstärkt zum Einsatz kommen. „Die Aktivitäten der Rotkreuzgemeinschaft konnten coronabedingt nur eingeschränkt stattfinden“, fasste Dartmann zusammen.

158 Alarmierungen für Sanitäter vor Ort

Aus den einzelnen Abteilungen berichteten die Leiter und Leiterinnen. Daniel Möllers teilte mit, dass es nur wenige Einsätze im vergangenen Geschäftsjahr gegeben habe. „Wir haben das Fieberlazarett in Laer eingerichtet und betreut, einen Einsatz am FMO-Impfzentrum durchgespielt und im November sieben Personen nach einem Hausbrand betreut“, so Möllers. Bei den sieben Sanitätern vor Ort habe es 158 Alarmierungen gegeben. Durchschnittlich sei in unter vier Minuten Hilfe angekommen.

Lisann Voges sprach für das Jugendrotkreuz: „2020 war kein Jahr wie alle anderen.“ Pfingstlager, Gruppenstunden, Plattdeutsches Theater – alles sei ausgefallen. Dennoch gebe es acht Kinder im Alter von sieben bis 14 Jahren, die in der Jugendabteilung mitmachen.

Zuletzt viele Blutspender

Bei den Blutspenden sieht es dagegen gar nicht so schlecht aus. Zwar werden nur noch Lunchpakete mitgegeben, aber die Leute hätten wohl wegen Corona viel Zeit gehabt und seien dann zum Blutspenden gegangen. Insgesamt kamen 840 Spender und 40 Erstspender. Der nächste Termin ist am 11. November.

Die Leiterinnen der DRK-Kitas Fifikus und Pusteblume berichteten von den zahlreichen Modernisierungen und Verschönerungen, die erfolgt sind. Dazu hatte der Träger einen höheren sechsstelligen Betrag investiert, wie Schmitz zu Beginn sagte. Auch in den Kitas sei die Pandemie eine Herausforderung gewesen, wobei sich die Kinder gut damit abgefunden hätten. „Neue Kinder haben nach einem Jahr entdeckt, dass es doch tatsächlich noch weitere Räume mit anderen Kindern gibt“, berichteten die Leiterinnen. Viele seien auch recht selbstständig geworden, was das Anziehen betreffe. Die Eltern durften schließlich die Kitas zuerst nicht betreten. Kaum wäre das wieder erlaubt gewesen, hätten die Eltern auch wieder die Schuhe angezogen.

Langjährige Mitglieder geehrt

Die Versammlung entlastete den Vorstand und bestätigte die kommissarische Schatzmeisterin Daniela Moser. Schließlich wurden noch langjährige Mitglieder geehrt: für fünfjährige Mitgliedschaft Florian Loesmann und Simon Voges, für zehn Jahre Joachim Schmitz, für 15 Jahre Dr. Philipp Lettau und für 35 Jahre Doris Bettendorf sowie Michael Dartmann.