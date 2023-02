Kein Tanzen auf Beton

Trainingszeiten in Sporthallen. Ein ganz heißes Eisen! Die Diskussion um Übungsmöglichkeiten auf Schwingboden hat es am Montag sogar in den Hauptausschuss geschafft. Es geht um die Mädchen der Karnevalsgesellschaft St. Johannes, die mit den verschiedenen Garden ein „Aushängeschild der Gemeinde“ sind, wie FDP-Fraktionssprecher Wim Heimbeck unter dem zustimmenden Kopfnicken der Ausschusskolleginnen und -kollegen feststellte. Allerdings fehlt den Tänzerinnen nach Schließung des Hauptschul-Forums ein vernünftiger Trainingsraum. Darum muss derzeit ein Teil der Truppe in der Aula der Borndalschule trainieren. „Die Mädels springen aus 1,20 Meter Höhe auf den harten Beton“, wusste Matthias Große Wiedemann als Sprecher der Christdemokraten zu berichten. Darum würden die Garden gerne in die Gooiker Halle wechseln. Am liebsten montags. Zu der Zeit sind allerdings die Senioren des TuS dort sportlich aktiv. „Wir haben alles versucht, eine Lösung zu finden. Aber wir können ja nicht die Senioren an die Luft setzen“, betonte Bürgermeister Karl Reinke.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert