Kein Verständnis

In die ehemalige Ludgeri-Hauptschule zieht künftig die neue Grundschule ein.

Die massive Kritik der CDU an der Gemeindeverwaltung zum Thema „Finanzierung der künftigen Grundschule“ stößt in der Verwaltung auf großes Unverständnis. „Ich bin doch sehr überrascht“, sagte Kämmerer Stephan Wolff, als er sich zusammen mit Bürgermeister Karl Reinke insbesondere zum Vorgehen der CDU-Politiker Matthias Große Wiedemann, Christian Germing und Hubert Terwey äußerte. Letztere warfen der Gemeinde unter anderem vor, bislang kein genaues Finanzierungskonzept vorgelegt zu haben. Das Vorgehen der CDU bezeichnete Reinke so: „Das ist eine Unverschämtheit gegenüber dem Kämmerer.“

Schulpauschale

„Wir haben bereits verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten vorgestellt“, so der Bürgermeister. Am 27. Mai habe Stephan Wolff im Rahmen einer Videokonferenz Vertreterinnen und Vertretern aller Parteien (von der CDU hätten Matthias Große Wiedemann und Christian Germing teilgenommen) umfassende Erläuterungen bei einem Vortrags mit dem Titel „Neue Grundschule Altenberge – Finanzierung“ gegeben. Dabei wurden Themen wie Finanzierungsvarianten (beispielsweise Zinsbindung über zehn oder 30 Jahre) und die Nutzung der Schulpauschale „ausführlich dargelegt“, so der Kämmerer.

Er habe dabei auch konkrete Finanzierungsmöglichkeiten aufgezeigt. Ein Beispiel: Bei einem Darlehensbetrag von 19 Millionen Euro (Zinssatz 0,705 Prozent, Tilgung drei Prozent) betrage die jährliche Rate 703 950 Euro. Nach 30 Jahren wäre dann das Darlehen komplett abbezahlt. Diese und weitere Finanzierungsmöglichkeiten seien den Politikern am 27. Mai „auch mitgeteilt worden“, sagte Wolff. Außerdem, so der Kämmerer weiter, könne zur Tilgung die jährliche Schulpauschale in Höhe von rund 300 000 Euro eingesetzt werden.

17,5 Millionen Euro

Stand jetzt soll die Schule etwa 17,5 Millionen Euro kosten. Hinzu kommt noch die Innenausstattung. Des Weiteren wurden im Zuge der Beratungen weitere Wünsche integriert, die rund 2,5 Millionen Euro kosten. Sie reichen vom Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage bis zu Mehrkosten für eine Mischküche.

Die endgültigen Kosten seien zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abzusehen. Das habe mehrere Gründe, erläuterte Reinke. Die Kostenermittlungen für alle Gewerke liegen noch nicht vor, zum anderen werde von einer 30-prozentigen Steigerung bei den Baumaterialien ausgegangen. Exakte Zahlen liegen erst dann vor, wenn die Ausschreibung erfolgt sei, erklärte Reinke.

Kostensteigerung

Des Weiteren sei derzeit die Frage der Zuschüsse noch offen. Einige Förderprogramme, zum Beispiel zum energieeffizienten Bauen, würden erst im Juli starten. Gefördert werden beispielsweise Kfw-Effizienzhäuser. Hier gebe es verschiedene Laufzeiten mit täglich angepassten Zinssätzen und Tilgungsfreijahren. Auch das sei den Politikern präsentiert worden, sagen Reinke und Wolff.

Kredite

Wie hoch die einzelnen Zuschüsse ausfallen werden, könne aktuell noch nicht gar feststehen, so Stephan Wolff. Aber: „Die Schule ist unter den jetzigen Gegebenheiten finanzierbar.“ In diesem Zusammenhang verweist der Kämmerer auf den seit 2004 getätigten Schuldenabbau, der zwischen 450 000 bis 500 000 Euro pro Jahr betrage. Zudem liefen bald andere Kredite aus.

Stephan Wolff ging auch auf die von der CDU ins Spiel gebrachte Frage ein, ob Erlöse aus den Grundstücksverkäufen vom Bahnhofshügel zur Finanzierung der neuen Grundschule einbezogen werden. „Unser Ziel ist nicht eine Gewinnmaximierung“, meinte Wolff. Die Gemeinde könne zudem jetzt nicht Erträge einplanen, die noch nicht erzielt worden seien.

Bahnhofshügel

Des Weiteren habe die Gemeinde auch auf einen Fragenkatalog der CDU zu der Finanzierungsfrage geantwortet, so Wolff. Es seien keine weiteren Nachfragen an ihn gerichtet worden, wundert sich der Kämmerer.