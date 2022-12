Die weihnachtliche Stimmung und den Musikgenuss wollten sich die Altenberger Bürger und Bürgerinnen am Freitag nicht entgehenlassen. Fast bis auf den letzten Platz war die große Pfarrkirche gefüllt. Die Musikschule hatte zu ihrem traditionellen Adventskonzert eingeladen. Rund um den Altar hatte die Jass Concert Band unter Leitung von Christoph Harpers Platz genommen. „Ich wünsche allen viel Freude mit dem Konzert“, begrüßte Pfarrer und Stepan Sharko die Besucher.

Den Anfang machte das Percussion-Ensemble von Silke Büscherhoff mit den Stücken „African Blues“, „Comptine d‘un autre ete“ und „Chrismas Boogie“. Auch die Cello-Klasse von Elmar Rüther hatte adventliche Stücke eingeübt. Dazu gehörte die „Sonata 3“ von Benedetto Marcello mit Largo und Allegro, bei der Rüther und Lasse Luttermann demonstrierten, wie harmonisch sich Cello und Querflöte ergänzen.

Einen beeindruckenden Einstieg lieferte die gesamte Band dann mit der bekannten Weise „O Come All Ye Faithful“, auch als „Adeste fideles“ bekannt. Lisa Hesener hatte mit „Home for Christmas“ ihren ersten Gesangsauftritt. Nach „Fairytale of New York“ von der gesamten Band folgte ein spannender musikalischer Auftritt. So gibt es an der Musikschule ein Alphorn-Trio. Auch wenn der Altenberger Hügel nicht mit dem Gebirge zu vergleichen ist – der Klang dieser riesigen schwierig zu blasenden Musikinstrumente aus den Bergen überzeugte. Jörg Falke, Leander Heinisch und Christoph Harpers spielten „Still, still, still“ und „Andante Religioso“. Alle Töne mundgemacht ohne Klappen, Ventile oder Tonlöcher.

Ganz ruhig und atmosphärisch begann „Feliz Navidad“. Mit perfekter Dynamik startete dann aber die Concert Band durch, wie man es von diesem latein-amerikanischen Stück kennt. Keine Feier ohne Fröhlichkeit.

„Selections from the Polar Express“ bot dem Kontrabass gute Gelegenheit, sein Können zu zeigen.

Mit „Gabriellas Song“ gab es noch einen Gesangsauftritt von Lisa Hesener. Das Konzert schloss schließlich mit dem Wunsch für eine „Fröhliche Weihnachten!“. Die Zuhörer bedankten sich nicht nur zwischendurch immer wieder mit Applaus, sondern auch noch einmal ganz besonders lange am Ende. Es war die gelungene Einstimmung für das Weihnachtswochenende.