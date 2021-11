Keine Männerdomäne mehr

Der „Tag der Feuerwehr“ oder auch die Kurzversion der turnusmäßigen Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr unter Einhaltung der 3G-Regel war gekennzeichnet durch viele Dankesworte, Beförderungen, Ehrungen und Neuaufnahmen, die bisher wegen der Corona-Auflagen nicht ausgesprochen werden konnten.

Ehrungen

Bevor sich die Brandschützerinnen und Brandschützer in der Reithalle in Entrup trafen, begegneten sie sich am Ehrenmal an der Königstraße zur Kranzniederlegung. „Die Corona-Pandemie hat uns die Teilnahme an den Beerdigungen unserer lieben Verstorbenen in der sonst üblichen und gewünschten Form nicht ermöglicht. Heute wollen wir ein sichtbares Zeichen setzen und zum Ausdruck bringen: Ja, wir vergessen euch nicht und vermissen euch“, sagte Wehrleiter Guido Roters. Heinz Erdbürger, Pfarrer von St. Johannes Baptist, sprach anschließend ein kurzes Gebet. Nach der Kranzniederlegung marschierte der Trupp zur Reithalle, in der die vielen Regularien durchgeführt wurden und anschließend ein gemütliches Beisammensein stattfand.

Zahlreiche Beförderungen Altenberge Versammlung der Feuerwehr Foto: lem Altenberge Guido Roters, Leiter der Feuerwehr Altenberge Foto: lem Altenberge Versammlung Feuerwehr Foto: lem Altenberge Frank Klose, stelllvertretender Feuerwehrleiter Foto: lem Altenberge Bürgermeister Karl Reinke bei der Feuerwehr Foto: lem Altenberge Raphael-Ralph Meier, Kreisbrandmeister Foto: lem Altenberge Versammlung der Feuerwehr mit Kommunalpolitikern Foto: lem Altenberge, Manfred Kleine Niesse, 1. Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Steinfurt. Foto: lem

Dort angekommen konnte Guido Roters Bürgermeister Karl Reinke, Ordnungsamtsleiterin Ingrid Menden, Mitglieder des Gemeinderates, Manfred Kleine Niesse, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, und Kreisbrandmeister Raphael-Ralph Meier als geladene Gäste begrüßen.

Kreisbrandmeister

Zwischen den vielen Aufnahmen, Ernennungen, Beförderungen und Ehrungen unterhielt der Musikzug. Außerdem gab es Dankesworte und Informationen von einigen Gästen. Manfred Kleine Niesse lobte die Feuerwehr Altenberge für die Neuaufnahmen, die zur Hälfte aus jungen Frauen bestanden: „Ihr seid die ersten im Kreis Steinfurt, die das geschafft haben. Feuerwehr ist schon lange keine Männerdomäne mehr.“

Kreisbrandmeister Raphael-Ralph Meier hob die Impfquote im Kreis Steinfurt hervor, die fast bei 90 Prozent läge: „Anfang der Woche haben wir einen Anruf aus dem Ministerium erhalten, das uns zu diesen Zahlen gratulierte und gesagt hat, dass die hervorragend seien.“ Darüber hinaus blickte Meier auf die Flutkatastrophe im Ahrtal zurück, für die insgesamt 600 Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes aus dem Kreis Steinfurt abgestellt wurden: „Es ist schon beeindruckend, wie leistungsfähig ihr seid.“

Selbstverständlich durften Dankesworte von Bürgermeister Karl Reinke im Namen der Bürgerinnen und Bürger sowie des Gemeinderates nicht fehlen: „Ihr gebt Altenberge Sicherheit. Auch nachts können die Leute ruhig schlafen. Ihr leistet tolle Arbeit.“

Beeindruckend

Guido Roters teilte mit, dass der Ehrennachmittag am 13. November (Samstag) und die Weihnachtsfeier am 4. Dezember (Samstag) im Feuerwehrgerätehaus stattfinden sollen. Die Ehrenabteilung ist in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Die geplante große Feier musste jedoch coronabedingt ausfallen. „Deswegen werden wir den 101. Geburtstag im nächsten Jahr auf dem neuen Marktplatz mit einem Großen Zapfenstreich feiern“, so Roters.

101. Geburtstag

Sein Stellvertreter Frank Klose wies auf den Feuerwehrausflug nach Maastricht hin, der zum dritten Mal verschoben wurde und nun am zweiten Mai-Wochenende 2022 durchgeführt werden soll. Für den 22. Januar ist die nächste Jahreshauptversammlung geplant.