Keine Ruhe zu Weihnachten

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Altenberge wurden am ersten Weihnachtstag um 16.05 Uhr zu einem lebensmittelerzeugendem Betrieb an die Siemensstraße gerufen. „Ein Druckknopfmelder hatte offensichtlich auf Grund einer Fehlfunktion einen Alarm ausgelöst“, teilte am Montag Guido Roters, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr in einer Pressemitteilung mit. Die Wehrleute verschafften sich Zutritt zum verschlossenen Gebäude, erkundeten die Lage und fanden schließlich den offensichtlichen Defekt vor.

