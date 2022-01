KfW 40 wird Standard

Für das neue Wohnbaugebiet Rönnenthal III stehen nun die Vergabekriterien fest. Der Grundstückspreis beträgt 240 Euro pro Quadratmeter. Dies beschlossen die Ratsmitglieder in ihrer jüngsten Sitzung. Außerdem wird vorgeschrieben, dass der KfW-40-Standard eingehalten werden muss. Zudem müssen Häuslebauer eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von mindestens vier KW installieren.

Entlang dieses Streifens werden die ersten Häuser im Baugebiet Rönnenthal III errichtet. Die Kaufbedingungen wurden in der jüngsten Ratssitzung beschlossen.

Wer sich für ein Grundstück im neuen Wohnbaugebiet Rönnenthal III interessiert, kann sich jetzt mit wichtigen Details beschäftigen: Der Grundstückspreis beträgt 240 Euro pro Quadratmeter (inklusive Erschließung). Hinzu kommen zwei weitere Punkte, die der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend teilweise mit knapper Mehrheit entschied: Zum einen wird beim Bau eines Hauses der KfW-40-Standard festgelegt, zum anderen wird eine solare Stromerzeugung mit einer PV-Anlage mit einer Leistung von mindestens 4 KW verpflichtend in den Kaufverträgen aufgenommen.