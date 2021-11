Kinder spielerisch sensibilisieren

Als Norbert Lüssem, Kommunalmanager bei Westenergie, in die Kulturwerkstatt an der Bahnhofstraße kommt, sind schon zahlreiche Kita-Kinder da. Einige haben bereits Insekten, teils überdimensional, gebastelt, andere schöne Reliefs hergestellt. Die Kinder sind stolz wie Oskar auf ihre Arbeiten. Zehn Kindertagesstätten gebe es in Altenberge und viele Anfragen von dort, in der Jugendkreativwerkstatt vorbeizukommen, sagt Leiterin Susanne Opp Scholzen. Von Norbert Lüssem nimmt sie wenig später den Klimaschutzpreis 2021 entgegen, den die Gemeinde Altenberge und das Energie-Unternehmen einmal im Jahr verleihen.

Familien

Dass „Kinder auf spielerische Art und Weise lernen, das Klima zu schützen“, sei ein Ziel der Arbeit in der Jugendkreativwerkstatt, erläutert Opp Scholzen. Kita-Kinder bis hin zu Besucherinnen und Besuchern im hohen Jugendalter, wie sie sagt, profitieren davon, dass es die Jugendkreativwerkstatt als Teil des Vereins Kulturwerkstatt Altenberge gibt. Der Verein existiert seit 2003, die Jugendkreativwerkstatt seit genau einem Jahrzehnt.

Preisgeld

Die Kombination „Kreativität und Klima“ habe die Jury überzeugt, verrät Corinna von Oer, Medienansprechpartnerin bei Westenergie. Die Jugendkreativwerkstatt bietet zahlreiche Workshops zu den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit an. „Familien haben immer weniger Geld“, sagt Susanne Opp Scholzen. Sie versuche daher, Angebote kostenlos oder zumindest so günstig wie möglich anzubieten und dabei die freischaffenden Künstlerinnen und Künstler trotzdem angemessen zu bezahlen. Sicherlich auch deshalb freute sie sich sichtlich über das Preisgeld von 1000 Euro. Von Wertschätzung sprach sie, der Preis sei ein Ansporn.

Blaue Elefanten

Ein konkretes Projekt in der Jugendkreativwerkstatt läuft derzeit unter der Überschrift „Blaue Elefanten: Global Player“: Kitas, Schulen, freie und kirchliche Jugendgruppen können in den Werkstatträumen an der Bahnhofstraße kreativ werden. Künstlerinnen vor Ort – zum Beispiel Martina Lückener und Monir Nikouzinat – helfen den Kindern und Jugendlichen dabei, Ideen zu entwickeln und zu realisieren. Es müssen nicht unbedingt blaue Elefanten entstehen. Alles ist möglich.

Im Rahmen dieses Projektes wird in einem Workshop auch gefragt: „Welchen Beitrag können Kunst, Kultur und Kreativität zur Behebung der Klimakrise leisten?“ Die Teilnehmenden sind künstlerisch aktiv und sollen dabei Nachhaltigkeitskonzepte finden. Utopien sind gefragt, neue Ideen – und jede Menge Kreativität. Das gilt auch für die „Naturwerkstatt“: Der Garten an der Kulturwerkstatt wird als Atelier genutzt. Praktisches Arbeiten draußen ziehe Umweltbewusstsein nach, formuliert Susanne Opp Scholzen den Anspruch.