Kinderbuch illustrieren

Die Kulturwerkstatt bietet am 28. März und am 4. April (jeweils montags) in der Zeit von 19 bis 21 Uhr den Kursus „Kinderbuch-Illustrationen – Mein eigenes Kinderbuch“ an. Die Leitung hat Sven Leberer.

Willkommen sind junge oder ältere Eltern, Omas oder Opas, die Spaß am Zeichnen und Malen haben oder alle, die es lieben, Geschichten mit Bildern zu erzählen.

Sven Leberer möchte mit den Teilnehmenden mit seiner fast 30-jährigen professionellen Erfahrung als Kinderbuch-Illustrator helfen, ihre eigene Figurensprache zu entwickeln. Sie erhalten Tipps in den klassischen Techniken wie Tusche, Aquarell oder Acrylmalerei, aber auch in digitaler Malerei.

Die Kosten betragen 12,50 Euro pro Termin. Anmeldung und Infos bei Sven Leber per E-Mail an sven@leberer.eu.