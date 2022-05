Kinderherzen schlagen höher

„Die Kirmes“, sagt Sebastian Nebel, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, „stand lange auf der Kippe.“ Das lag allerdings nicht an der Zu- oder Absage von Schaustellern, sondern daran, dass ein Unternehmen gefunden werden musste, das die Stromversorgung für die Fahrgeschäfte sicherstellen kann. Da dafür erst kurzfristig eine Firma zur Verfügung stand, musste die Maikirmes ruckzuck organisiert werden. Sie findet nun von Freitag bis Sonntag (6. bis 8. Mai) auf dem Marktplatz statt.

Autoscooter

„Und genau dort gehört sie ja auch hin“, freut sich Sebastian Nebel. Viele Jahre ging die Kirmes am Appellhofplatz über die Bühne, allerdings mit stark abnehmendem Interesse in den vergangenen Jahren. Deshalb entschloss sich die Gemeinde, die Kirmes 2019 auf dem Marktplatz durchzuführen. „Die Resonanz war sehr gut“, sagt Nebel und hofft auf ähnlichen Zuspruch in diesem Jahr. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Kirmes in 2020 und 2021 ausfallen und feiert nun auf dem sanierten und umgestalteten Marktplatz Premiere.

Los geht es am morgigen Freitag (6. Mai) um 15 Uhr – und zwar mit einer „Happy Hour“, kündigt Sebastian Nebel an. Einmal zahlen, zweimal fahren, lautet das Motto.

Schießbude

Am Samstag (7. Mai) findet die Kirmes von 13 bis 22 Uhr und am Sonntag (8. Mai) ab 11 Uhr statt.

Insgesamt dürfen sich Klein und Groß über 15 Stände und Fahrgeschäfte freuen – darunter vier Karussells. Dazu gehört der Autoscooter, der auf dem Parkplatz hinter dem Sculptura aufgebaut wird und kostenlos von der Familie Hoffmann zur Verfügung gestellt wird, sagt Nebel. Des Weiteren werden auf dem Marktplatz zwei Kinderkarussells und der beliebte „Scheibenwischer“ Kinderherzen höhen schlagen lassen. Die anderen Stände verteilen sich an der Krüselstraße und auf dem Marktplatz und reichen von Getränke- und Imbissständen bis zur Schießbude.

Strom

Damit die Stromversorgung nicht immer wieder zu einem Problem wird, setzt Sebastian Nebel in Zukunft auf ein örtliches Unternehmen. „Ich hoffe, dass ab 2023 Martin Fieke diese Aufgabe übernimmt.“

Gute Nachrichten hatte der Wirtschaftsförderer Nebel für die 15 Schausteller: „Wir verzichten in diesem Jahr auf die Standgebühr.“ Von der Corona-Krise seien die Schausteller in den vergangenen Jahren besonders hart betroffen gewesen. Deshalb habe sich die Gemeinde dazu entschlossen, keine Gebühren zu verlangen.