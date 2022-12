Klanggewaltig und variationsreich

Groß war am Samstag die Zahl der Kirchenbesucherinnen und -besucher anlässlich der Orgelweihe in St. Johannes Baptist durch Dr. Felix Genn, Bischof von Münster. Unter ihnen Bürgermeister Karl Reinke, weitere Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde, politischer Fraktionen und zahlreicher Vereine sowie Einrichtungen in Altenberge. Die Orgel wurde renoviert und in ihren klanglichen Möglichkeiten erweitert. Schon bei der Pontifikalvesper erlebten die Gläubigen das Instrument als klanggewaltig und variationsreicher, während Kirchenmusikreferent Ulrich Grimpe am mobilen (Orgel-)Spieltisch die Messe musikalisch begleitete.

