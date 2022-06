Klasse Sängerin, klasse Gitarrist

Kleine Programmänderung bei der Freitagslounge in der Kulturwerkstatt. German-Boogie-Award-Gewinner Daniel Paterok und Profi-Gitarrist Roland Lechtenberg waren erkrankt, stattdessen kündigte Norbert Fritz am Freitagabend die Sängerin Anna Nienerowski und den Gitarristen Kenan Özdemir an. Kein schlechter Tausch, wie sich schnell herausstellte.

Nienerowski und Özdemir, der zur gleichnamigen bekannten Rock- und Blues-Familie gehört, die schon öfter die Boogie-Szene bei Bornemann begeisterte, lieferten ein beeindruckendes Kontrastprogramm zum härteren Rocksound ab. Während Kenan Özdemir E-Gitarre spielte, sang seine Duo-Partnerin und griff auch mal zur akustischen Klampfe.

Beide eröffneten das Konzert aufgrund der schlechten Wettervorhersage nicht draußen, sondern in den Räumen der Kulturwerkstatt mit Bob Dylans Klassiker „Don´t Think Twice, It´s Allright.“ Die Sängerin faszinierte mit ihrer klaren, starken Stimme und ihrem einfühlsamen Gesang. Der Gitarrist spielte starke Soli, die aber nie den soulartigen Charakter des Auftritts durchbrachen.

Das Duo fand bei der Freitagslounge aufmerksame Zuhörer in der Kulturwerkstatt. Foto: Rainer Nix

„Hauptsächlich spielen wir heute Cover-Songs“, so die beiden. Im Vorfeld hatten sie sich zusammen überlegt: „Auf welche Lieder haben wir Bock?“ Ein eindeutiges Auswahlkriterium. Auch ein Lied der dänischen Sängerin „Tina Dico“ stand auf der Setlist, einer Interpretin, dessen Musik vor allem Anna Nienerowski schätzt.

Bei dem Titel „Love Song“ wurde es geradezu ruhig und besinnlich. Wieder bestach Özdemir durch seine Gitarrensoli. „Der Song ist aus unserer „Schmuse-Fraktion“, erläuterte die Sängerin. Schön auch „Damn Your Eyes“, eine Nummer von Etta James, die 2012 verstarb und als amerikanische Rhythm-and-Blues-, Blues-, Gospel-, Soul-, Rock-’n’-Roll- und Jazzsängerin in die Musikgeschichte einging. Einen Ausflug in die Reggae-Abteilung machte das Duo mit „I Can See Clearly Now“, einem Superhit der Reggae-Legende Jimmy Cliff. Ein weiterer Dylan-Song gehörte auch zum Repertoire: „Forever Young“. Wer hätte sich das nicht schon einmal gewünscht.

Insgesamt wurde es ein beeindruckender Abend. Man merkte, dass Özdemir und Nienerowski nicht zum ersten Mal zusammen auftraten und gut aufeinander eingespielt waren. Ein buntes, souliges Programm, das für jeden etwas bot.