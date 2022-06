Klaus Fischer wird Ehrenmitglied

Am vergangenen Samstag feierte der Schalke-Fanclub Eurofighter´97 Altenberge und Buer e.V. sein 25-jähriges Bestehen. Los ging es bereits am Samstagvormittag gen Gelsenkirchen, wo die Fußballfreunde auf den Spuren ihres Herzensclubs wandelten. Gebucht war eine Mythos-Tour, die die Altenberger Knappen quer durch Gelsenkirchen führen sollte. Hier tauchte man in die Geschichte des Ruhrgebiets, der Stadt Gelsenkirchen und natürlich des FC Schalke 04 ein.

Mythostour

Besucht wurde unter anderem die Halde Rheinelbe, wo die Teilnehmenden bei strahlendem Sonnenschein eine Rundblick über das grüne Ruhrgebiet bekamen oder die Zeche Consolidation, die Wiege des FC Schalke 04 in Augenschein nehmen konnten.

Nach Ende der Tour ging es dann wieder zurück nach Altenberge. wo im Saal Bornemann die Abendveranstaltung stattfand. Hier bekamen die über 100 Gäste einiges geboten. Sowohl Live- Musik (McCharty & Band) sowie ein DJ heizten dem Fanclub ein.

Autogramme

Ein weiterer Programmpunkt des Abends war der Besuch der Schalker Legende und Nationalspieler Klaus Fischer. In einer Talkrunde gab er viele Anekdoten aus seiner Fußballlaufbahn zum Besten und nahm sich im Anschluss noch viel Zeit für Autogramme und Fotos. Gerne nahm er auch die Ehrenmitgliedschaft bei den Eurofightern an. Mit Mitgliedsnummer 1976, in diesem Jahr war er Bundesligatorschützenkönig, ist er nun Teil des Fanclubs. Seine erste Amtshandlung war die Ehrung der 16 Gründungsmitglieder, die für ihre Treue eine Ehrennadel sowie eine Urkunde des Fanclubs erhielten.

„Rund um ein gelungener Tag und ein würdiges Jubiläums für 25 Jahre Eurofighter“, so die Bilanz des Vorstandes.