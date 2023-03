Knutschen ist erlaubt – noch

Altenberge

Um die 140 Lämmer – Stand Montagmorgen, 10.30 Uhr – leben auf dem Gärtnerhof in Altenberge. Keine Frage: Sie bringen Leben in die Bude – also in den Stall. Und was für eins! Nicht alle aber sind von ihren Müttern auch angenommen worden. Überraschend viele Drillingsgeburten hat es gegeben.