Komplett grüne Büro-Dächer

Anfang 2022 startet die Gemeinde Altenberge mit der Erschließung des Gewerbegebietes „Altenberge Süd“. Das Interesse an Grundstücken ist groß, sagt Christoph Röwekamp, Leiter des Bauamtes. Und jetzt steht fest: Die Firmenchefs müssen ihre Dächer begrünen. Wie genau, das hat der Bauausschuss am Montagabend festgeleget.

Es wird grüner in Altenberge: Der Bauausschuss hat in einer langen Sitzung am Montagabend – die Kommunalpolitiker tagten von 18 bis 22.45 Uhr in der Hauptschule – unter anderem beschlossen, dass im künftigen Gewerbegebiet „Altenberge Süd“ die Flachdächer zu 70 beziehungsweise 100 Prozent begrünt werden müssen.