Kreative Köpfe

Experimentell, fantasievoll, händisch, digital, medial und kreativ waren die Angebote für den Kulturrucksack 2022, die das Team der Jugendkreativwerkstatt in der Kulturwerkstatt Altenberge zusammengestellt hat. „Martina Lückener, Stefan Rosendahl, Moritz Stork, Annette Hinricher, Sven Leberer, Klaus Uhlenbrock haben das Repertoire würdig zum zehnjährigen Jubiläum des Kulturrucksack NRW angepasst und den Nerv der zehn- bis 14-Jährigen getroffen“, zieht Susanne Opp Scholzen, Leiterin der Jugendkreativwerkstatt, eine positive Bilanz. „Neben unseren handwerklichen Kreativ-Angeboten wie Insektenhotels, Fossilien, Bildhauerwerkstatt und Mural gibt es digitale Angebote wie Greenscreen, Stop Motion und eine kreative Rätseltour mit dem blauen Elefanten, die unsere Kreativ-Palette seit einem Jahr erweitern und sehr gut angenommen werden.“

Mural

Die Kulturwerkstatt Altenberge/Jugendkreativwerkstatt ist seit zehn Jahren an diesem Format beteiligt und immer starker Partner der Gemeinde Altenberge. „Und das Tolle ist: Dank der Förderung des Landes NRW sind die Angebote für die Kids kostenfrei“, sagt Susanne Opp Scholzen weiter.

Filmwerkstatt

Dauerbrenner ist seit längerem die Filmwerkstatt, in der Mädchen und Jungen mit Klaus Uhlenbrock komplexe Geschichten in Drehbuch und Film verwandeln. Im aktuellen Kulturrucksack-Film geht es um Zeitsprünge und Geheimnisse. Premiere ist Montag (20. Juni). Ganz neu ist Mural, eine Wandmalerei, die derzeit an der Bahnhofstraße mit Martina Lückener und Moritz Stork sukzessive entsteht. Das Thema „Wald“ wird in unterschiedlichen Facetten mit diversen Gruppen auf die Wand gebracht – bunt und fantasievoll. „Ende Oktober wird es vollendet sein“, kündigt Opp Scholzen an.