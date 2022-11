Kreisstraße 50 hat es bitter nötig

Die alte Kreisstraße 50, die von Altenberge in Richtung Hohenholte führt, wartet seit vielen Jahren auf eine Sanierung. Jetzt könnte es bald was werden.

Die Rumpelstrecke ist altbekannt. Bei Pättkesfahrern genauso wie bei Automobilisten. Sie begegnen sich auf dem Weg in grober Richtung Hohenholte oder zurück auf 4,50 Meter Breite, was für moderne Kfz nicht gerade üppig ist. Ein in die Jahre gekommener und jedes Jahr mit einer neuen Splittschicht verschlimmbesserter Belag tut sein Übriges, dass die offiziell als Kreisstraße 50 titulierte Nebenstrecke lautstark nach einer Komplett-Sanierung ruft. Die ist jetzt tatsächlich in greifbare Nähe gerückt.

130.000 Euro Eigenanteil

Am Montag wird ein Vertreter des Kreises Steinfurt den Mitgliedern des zuständigen Mobilitätsausschusses berichten, wie weit die Planungen für das Straßenbauprojekt gediehen sind. Die Planer reden dabei über die 2,1 Kilometer zwischen der L 874, über die auch das Gewerbegebiet Kümper erschlossen wird, und die Kreisstraße 71, die über Wesselers Kreuzung in die Beerlage führt.

Die Anwohner der K 50 kämpfen schon lange für einen separaten Radweg entlang der Strecke. Vor drei Jahren wandten sie sich das letzte Mal an das Straßenbauamt des Kreises und bemängelten den schlechten Zustand der Fahrbahn und den fehlenden Radweg und beantragten den Ausbau samt Pedalritter-Streifen.

Die Gemeinde unterstützt den Antrag der Anlieger voll und ganz. Darum ihre Bitte im Nachgang an den Kreis, „die baulichen Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit im betroffenen Straßenabschnitt der K 50 vorzunehmen“, wie es in der Mitteilungsvorlage für die Ausschusssitzung am Montag heißt.

Um in der Chronologie fortzufahren: Der Kreis Steinfurt sieht die Sachlage ähnlich wie die Altenberger und hat die Maßnahme mit einer hohen Priorität in sein Radwegebauprogramm ab 2021 aufgenommen, abgesegnet durch den Kreisausschuss.

Ausschuss berät

Den Ausbau wird sich auch Altenberge als Kommune etwas kosten lassen müssen, auch wenn es sich um eine Kreisstraße handelt. Die Verwaltung rechnet damit, dass die Gemeinde die Hälfte der Baukosten übernehmen muss. „Stand heute beläuft sich der Kostenanteil der Kommune auf insgesamt 130.000 Euro, verteilt auf die kommenden Haushaltsjahre“, schreibt die Verwaltung in ihrer Vorlage.

Wann es losgeht und wie Straße samt Radweg geplant sind, wird der Vertreter des Kreises am Montag detailliert vorstellen. Die Sitzung des Ausschusses für Klima-, Arten- und Umweltschutz und Mobilität beginnt um 18 Uhr im Bürgerhaus.