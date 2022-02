„Kriegsenkel“ – Hilfen aufzeigen

Der Hospizkreis lädt zu einem Vortrag zum Thema „Kriegsenkel“ ein, den Monika Schmelter am Dienstag (1. März) um 20 Uhr im Bürgerhaus hält. Die Theologin mit psychotherapeutischer Ausbildung hat es sich zur Aufgabe gemacht, den psychischen Symptomen des über 60 Jahre zurückliegenden Weltkrieges nachzuspüren und Hilfen aufzuzeigen.

Anfang 2000 wurde das Thema vor allem durch Sabine Bodes Bestseller „Die vergessene Generation“ in den Blick genommen: das Leid und die Not derer, die während der NS-Zeit Kinder waren, also die Geburtsjahrgänge 1929 bis 1946.

Dunkelziffer

Die Forschung geht davon aus, dass es eine Dunkelziffer von zwei Drittel dieses Personenkreises gibt, die an den unverarbeiteten Folgen traumatischer Erlebnisse massiv leiden, heißt es in einer Pressemitteilung des Hospizkreises. Solange diese nicht bewusst und aufgearbeitet werden, besteht die Gefahr, sie unabsichtlich an die nächste Generation weiterzugeben. Erlebnisse wie Bombenangriffe, Hunger, Flucht, Kälte, Kinderlandverschickung treten in der nächsten Generation in Themen wie beispielsweise Überverantwortlichkeit, mangelndem Gefühl von Geborgenheit, Heimatlosigkeit, Schuldempfinden und innere Unruhe auf. Wird dies bewusst und in Zusammenhang mit den elterlichen Erfahrungen gesetzt, so können Versöhnung ermöglicht, eigene Ressourcen entdeckt und gestärkt werden.

Heimatlosigkeit

„Insbesondere am Lebensende werden diese Kriegslasten spürbar“, schreibt der Hospizkreis weiter. Nur ist dann manchmal die Möglichkeit des Austausches darüber nicht mehr gegeben.

Die Veranstaltung findet am Dienstag im Bürgerhaus unter 2G-plus-Bedingungen statt (geimpft/genesen und getestet). Die Teilnehmenden müssen die entsprechenden Nachweise mitbringen und eine FFP2-Maske tragen.