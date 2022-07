Kristalle und Mineralien imponieren

Interessante Fragen stellte und beantwortete das Steinemuseum Zurholt am Sonntag: „Kristalle und Minerale, was ist das eigentlich?“ Der innere Aufbau ist das Spannende“, so Dr. Hans-Georg Hettwer, Vorsitzender des im November 2021 gegründeten „Geo-Museum Zurholt Altenberge e.V.“ Kindergruppen und zahlreiche Familien fanden den Weg zur Lindenstraße. Dort informierten neben Hettwer auch die Vereinsmitglieder Kurator und Professor Dr. Herbert Kroll sowie Peter Krabbe.

„Ich habe selbstgezüchtete Salzkristalle mitgebracht, die sich unserer Besucher unter dem Mikroskop anschauten“, so der Vereinsvorsitzende. „Eine Familie war bei uns, deren Sohn gestern Geburtstag hatte“, berichtete er. „Der Junge bekam einen „Kristallzucht-Set“, geschenkt und holte sich Tipps bei uns.“ Das war für ihn eine tolle Sache. Das Material, das in dem Set verwendet wird, heißt „Alaun“. Man kocht es auf und es entstehen wirklich schöne Kristalle.

Dinosaurier

Fossilien sind für Jungen und Mädchen immer ein Thema. Besonders Dinosaurier-Versteinerungen wie Knochen, Wirbel, Krallen und ähnliches finden sie spannend. „Solche Funde haben wir allerdings nicht zu bieten, weil es hier die falsche Region dafür ist. Was dennoch gut ankommt ist, Fossilien buchstäblich unter die Lupe zu nehmen. „Viele Exponate bei uns darf man anfassen, was die Kinder besonders schätzen, weil in anderen Museen alles nur hinter Glas zu sehen ist“, sagt Hettwer.

Labor

Professor Kroll brachte zur Anschauung einen Quarzkristall mit ins Museum, der in einem Labor für Industrieanwendungen gezüchtet wurde. Im Grunde ist er einem natürlich entstandenen Bergkristallrecht ähnlich, doch der Künstliche besticht durch besondere Reinheit. „Uns geht es auch darum, die Nutzung für technische Anwendungen deutlich zu machen“, betont der Vorsitzende. Im Labor züchtet man ganz klassisch Schwingquarze, die zum Beispiel im Mobilfunk zur Frequenzerzeugung eingesetzt werden. Sie sehen aus wie Bergkristalle, nicht zuletzt auf Grund ihrer pyramidalen Wachstumsweise an den Enden. Wenn solche Kristalle im Laufe vieler Jahrtausende wachsen, so geschieht das schichtweise. Die Natur „arbeitet“ da ähnlich wie ein 3-D-Drucker. Im Labor entsteht der Kristall natürlich wesentlich schneller, weil optimale Bedingungen erzeugt werden. „Räume, nach außen abgeschottete Apparaturen, Temperatur und Druckverhältnisse sind bestmöglich angepasst.

Jahrtausende

Das Museum vermittelte an diesem Tag unter anderem Informationen über Wachstumsprozesse von Kristallen in Natur und Labor. Gerade dies spezielle Thema war den Akteuren wichtig. „Normalerweise befassen sich Geologiemuseen nicht so stark mit diesem Thema“, so Hettwer, Da werden in erster Linie Gesteine ins Auge gefasst und ihre Entwicklung dargestellt.

Der Geo-Museumsverein freut sich sehr darüber, dass es in Kürze zahlreiche Exponate eines Fossiliensammlers aus Nordwalde ausstellen darf, der sich 50 Jahre mit dem Thema befasste. Sie werden vom dortigen Heimatmuseum als Leihgabe zur Verfügung gestellt. „Die Ausstellungsstücke, darunter Seeigel-Versteinerungen und Ammoniten, weisen einen beeindruckenden Erhaltungszustand auf. Die Exponate stammen zwar nicht, wie sonst üblich, vom „Altenberger Höhenrücken“, doch sie werden bald auf Grund ihrer besonderen Qualität in Themen- und Sonderausstellungen zu sehen sein.

Das Museum Zurholt wurde 2010 durch Eugen Zurholt gegründet. Es präsentiert auf zirka 100 Quadratmetern Fläche in einer typisch münsterländischen Atmosphäre eine umfangreiche Sammlung seltener Fossilien und Findlinge vom Altenberger Höhenrücken.