Krüselstraße wird grün und sicher

So geht Politik – im positiven Sinne: Mit der von der CDU angeführten Begründung, die Krüselstraße sei wegen rasender Autos ein gefährliches Pflaster, lässt sich eine Verkehrsberuhigung nicht rechtfertigen. Das haben Messungen auf dem 340 Meter langen Teilstück ab Abzweig Südstraße eindeutig ergeben. Dass die Anwohner in absehbarer Zeit jetzt trotzdem zu den in die Fahrbahn hineinragenden Beeten kommen, haben sie dem politischen Brückenbau der Verwaltung zu verdanken. Die zauberte bei der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses am Montag eine andere tragende Begründung aus dem Hut: Aufwertung des Straßenraums durch Bäume. Die Fraktionen waren von der Idee so begeistert, dass sie ihr ohne eine Gegenstimme folgten.

