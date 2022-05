„Kümmerer für Schwache und Hilfsbedürftige“

„Zehn Jahre halten Sie dem VdK schon die Treue. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich“, freute sich Martin Olbrich, Vorsitzender des VdK-Ortsverbandes Altenberge, im Rahmen der Jahreshauptversammlung. Gemeinsam mit Eveline Gerdes als Vertreterin des Kreisverbandes Steinfurt überreichte er die Urkunde und das Treueabzeichen in Silber von Deutschlands größtem Sozialverband. Unterzeichnet vom Landesverbandsvorsitzenden Horst Vöge und Kreisverbandsvorsitzenden Dr. Reinhold Hemker sollten die Urkunden eigentlich auch an Willi Bokum für ebenfalls zehn Jahre und an Magdalene Brinkmann für sogar 25 Jahre Mitgliedschaft überreicht werden. „Die sind heute leider beide aus persönlichen Gründen verhindert“, so Olbrich, der 27 Teilnehmer im Bürgerhaus begrüßte.

Jubilare

„Der Ortsverband hat jetzt 130 Mitglieder“, so Olbrich während der Versammlung, in der Doris Isermann in Vertretung von Hubert Leusing die Jahresberichte 2020 und 2021 verlas. Die Kassenberichte für diese Zeiträume übernahm Kassiererin Ursula Olbrich, der die Anwesenden wie dem gesamten Vorstand einstimmig Entlastung erteilten. Isermann war es auch, die sich erfolgreich als Schriftführerin zur Wahl stellte, nachdem Leusing nicht mehr antrat. Zu ihrer Stellvertreterin bestimmte die Versammlung Waltraud Waltring, die mit Lutz und Nicole Rövekamp zudem zwei neue Beisitzer wählte. Bei der Neuwahl des Vertreters für Menschen mit Behinderung übernahm Martin Olbrich diese Position zusätzlich in Personalunion.

Wahlen

„An dem Termin für unsere Tagesfahrt halten wir fest“, sagte der Vorsitzende in Anspielung auf die ausgefallenen Aktivitäten der beiden vergangenen Jahre. „Und wir werden weiter die Kümmerer bleiben, die den Schwachen und Hilfsbedürftigen in unserer Gesellschaft zur Seite stehen“, so Martin Olbrich weiter und verwies auf die aktuelle bundesweite VdK-Aktion „#naechstenpflege“, in der es um die Pflege zu Hause geht.