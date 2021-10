Landrat besucht die Grinkenschmidter

Der Schützenverein Grinkenschmidt hat Werner Geuker in seiner Mitgliederversammlung zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Geuker schied als Vorsitzender des Kapellenausschusses aus.

In der Mitgliederversammlung wurden alle zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder des Schützenvereins Grinkenschmidt wieder in ihr jeweiliges Amt gewählt. Nur Werner Geuker schied nach einer langjährigen Vorstandstätigkeit als Vorsitzender des Kapellenausschusses aus. Seinen Platz nimmt Martin Löhring ein.

Um Werner Geuker für seine lange Tätigkeit im Verein zu ehren, bekam er als Geschenk eine Feuerschale mit einer Darstellung der Vereinskapelle „Madonna der Landstraße“ vom Vorstand überreicht. Außerdem wurde Werner Geuker kurzerhand von der Mitgliederversammlung zum Ehrenvorsitzenden gewählt, als Anerkennung für die Jahre der Einsatzbereitschaft und guten Arbeit für den Verein, heißt es im Pressetext der Grinkenschmidter Schützen.

Zum Schluss wurden noch kommende Termine und Vereinsaktivitäten besprochen. So wird auf den nächsten Nachmittag mit Kaffee, Kuchen und Kultur hingewiesen. Dieser findet am 21. November (Sonntag) um 14.30 Uhr im Saal Bornemann statt. Als Referent kommt Landrat Dr. Martin Sommer, heißt es abschließend in der Presseinformation des Schützenvereins.