Die Kita St. Martin bot erstmals in Kooperation mit der Laufsportabteilung des TuS einen Laufkurs an.

Projekt in der Kita St. Martin

Jörg Budzinski, Leiter der TuS-Laufabteilung, und Regina Rothe, Heilpädagogin in der Kita St. Martin an der Goethestraße, leiteten das Projekt „Laufen mit Spaß“.

Mit dem Projekt „Laufen mit Spaß“ startete der Kindergarten St. Martin in Kooperation mit der Laufabteilung des TuS Altenberge 09 zum ersten Mal einen Laufkurs für Kinder. In sechs sportlichen Einheiten wurden den teilnehmenden Kindern unter Anleitung von Lauftrainer und Leiter der TuS-Laufabteilung, Jörg Budzinski, sowie der Heilpädagogin der Kita, Regina Rothe, spielerische Bewegungsabläufe vermittelt, wobei der Spaß in der Gruppe im Vordergrund stand.

Jedes Training begann mit einigen Übungen zum Aufwärmen. Danach folgten kurze Laufeinheiten als Laufspiele, wobei das Laufmaskottchen „Hermann“ ein besonderer Ansporn war, die Übungen aus dem Lauf-ABC zu absolvieren, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatoren.

1,5 Kilometer

Im Wechsel mit Geh-Pausen liefen die Kinder dabei eine 1,5 Kilometer lange Laufstrecke am Paschhügel rund um den Kindergarten. „Danach gab es erst einmal etwas zu trinken, bevor das Training mit einem kurzen Dehnprogramm beendet wurde“, so die Pressemitteilung weiter.

Stolz nahmen die Mädchen und Jungen eine Urkunde für ihre besondere Leistung, eine Medaille und ein Laufmaskottchen in Empfang.

Maskottchen

Der Kurs, im St.-Martin-Kindergarten als Pilotprojekt gestartet, wurde von allen Beteiligten als positiv bewertet. „Dies gibt Raum aus den Erfahrungen zu lernen und weitere Bewegungsangebote, auch in anderen Sportarten, anzubieten“, heißt es in der Pressemitteilung.