Laura Rottmann und Andre Kumpmann führen Landjugend

Die Altenberger KLJB hat einen neuen Vorstand: An der Spitze stehen nun Laura Rottmann und Andre Kumpmann.

Laura Rottmann und Andre Kumpmann wurden zu neuen ersten Vorsitzenden der KLJB Altenberge gewählt. Die Mitgliederversammlung fand unter Einhaltung der derzeit geltenden Coronaregeln im Karl-Leisner-Haus statt.

Doppelspitze

Nach dem Rückblick auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr und den Berichten des Kassierers Patrick Lülf und des Schriftführers Lennart Stratmann standen die Vorstandswahlen auf der Tagesordnung, die von Pfarrer Rogers geleitet wurden. Neben den Posten der Vorsitzenden gab es noch weitere Wahlen: Als zweite Vorsitzende wurden Jonas Morsell und Lea Hersping in ihren Ämtern bestätigt. Patrick Lülf übernimmt weiterhin die finanziellen Belange der KLJB. Wiedergewählt wurde zudem der Schriftführer Lennart Stratmann.

Pfarrer Rogers

Das Amt des Pressewarts übernimmt Janik Morsell von Laura Rottmann und die Position des Medienwarts hat Tim Wiewer inne. Sportwart bleibt Nils Lütke Lengerich. Das Amt des Materialwartes übernimmt in diesem Jahr erneut Lars Woestmann. Die Bauernschaftsvertreter für 2022 sind Gerrit Schulze Isfort, Justus Schollbrock und Nils Wiesker. Die Stellen der Praktikanten wurden dieses Jahr nicht besetzt.

Während der Versammlung bedankte sich der neue Vorstand bei allen Ehrenamtlichen, die in diesem Jahr aus dem Vorstand ausgeschieden sind, für ihre Arbeit. Zudem wurde das Engagement der Mitglieder gelobt, die sich in 2021 an verschiedene Aktionen beteiligt haben. Der neue Vorstand steht jederzeit für Fragen oder Anregungen zur Verfügung. Weitere Infos gibt es auf der Homepage der KLJB Altenberge.