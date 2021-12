Lieder traditionell und verjazzt

Eine wunderbare Adventslandschaft präsentierte sich dem Publikum auf dem Gelände des Heimatvereins. Paul Hagelschur vom Vorstand wies am Freitagabend auf das stimmungsvoll gestaltete und beleuchtete Fenster des Heimathauses hin. Der Heimatverein beteiligte sich am „Lebendigen Adventskalender“ der Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist. Friedhelm Greiwe mit seiner siebenjährigen Enkelin Frieda und Heinz Lepping an der Gitarre sangen bekannte Weihnachtslieder auf Platt („Et kloppet an de Dör“ oder „Muorgen, Kinner sall`t war giewwen“) und auf Hochdeutsch („Macht hoch die Tür“, „Engel haben Himmelslieder“ oder „Alle Jahre wieder“).

Krankenhaus

Hedwig Hagelschur las Geschichten zum Nachdenken vor. Heimatvereinsvorsitzender Franz Müllenbeck überreichte am Freitagabend Pastor Dr. Rogers Biriija eine Spende in Höhe von 300 Euro für das Krankenhaus in seinem Heimatland Uganda. Der Betrag stammte von der ersten Adventsveranstaltung, als Pastor Rogers die Weihnachtspyramide einweihte und der Heimatverein eine Spendenbox aufgestellt hatte.

„Diese 300 Euro möchte ich Dir in bar geben. Und ich möchte Dir sagen, dass Franz-Josef Michgehl aus Altenberge den Betrag noch um 200 Euro aufgestockt hat. Das Geld ist noch auf unserem Konto, das wir Dir dann überweisen werden“, sagte Müllenbeck.

Besondere Atmosphäre Altenberge Heimathaus, Advent Foto: nix Altenberge Heimathaus, Advent Foto: nix Altenberge Heimathaus, Advent Foto: nix Altenberge Heimathaus, Advent Foto: nix Altenberge Heimathaus, Advent, Spende von Franz Müllenbeck an Pfarrer Rogers Foto: nix Altenberge Heimathaus, Advent, Krippe von Alfons Schnell Foto: nix Altenberge Heimathaus, Advent Foto: nix

„Ich möchte mich aus tiefsten Herzen für diese Spende bedanken. Durch diese Spende wird vielen Menschen geholfen. Das Krankenhaus ist das Herz des Dorfes und liegt dort, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen“, sagte Pastor Dr. Rogers Biriija und ergänzte: „Wenn ich mal im Urlaub zu Hause in Uganda war, hatte ich vier bis fünf Beerdigungen jeden Tag. Als ich im vergangenen August dort war, hatte ich keine einzige Beerdigung. Das bedeutet, dass das Krankenhaus vielen erfolgreich dient.“ Anschließend sang Pastor Rogers mit dem Publikum „Hakuna Matata (Alles wird gut)“, „We wish you a Merry Christmas“ und spendete dann seinen Segen.

Schlagzeug

Alfons Schnell informierte Interessierte über seine Krippenanlage im Speicher, die er dem Heimatverein geschenkt hatte. Für den musikalischen Ausklang sorgte die professionelle Band „Weihnachtsjazz mit Kettel“. Das sind Matthias Fleige (Gitarre), Stefan Ketteler-Eising (Saxofon), Friedemann Kühn (Schlagzeug) und Matthias Rethmann (Contrabass), die fast zwei Stunden lang gekonnt bekannte Weihnachtssongs des Pop und Rock mit einem jazzigen Touch spielte.