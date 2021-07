Lückenlose Rettungskette

Altenberge

Die Rettungskette funktionierte vorbildlich – und darüber sind Agnes und Hubert Roters glücklich. In einer lebensbedrohenden Situation, Agnes Roters litt an einem Aortenaneurysma, reagierten alle Beteiligten „hervorragend“, so Roters. Mittlerweile ist sie nach einer Reha wieder zu Hause.

Von Rainer Nixund