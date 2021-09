Luftfilter für die Grundschulen?

Die Gemeindeverwaltung soll prüfen, ob in den beiden Grundschulen aufgrund der Corona-Situation mobile Luftfilteranlagen eingesetzt werden sollen. Einen entsprechenden Antrag legte die CDU-Fraktion in der Sitzung des Haupt-, Wirtschafts- und Digitalisierungs-Ausschusses vor, dem alle Parteien zustimmten.

Bislang gibt es in den Grundschulen, hier die Borndalschule, keine Luftfilteranlagen. Ob diese erforderlich sind, soll die Gemeinde nun in Gesprächen mit beiden Schulen herausfinden.

