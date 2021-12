Ein 15-jähriges Mädchen ist am Dienstagabend von einem unbekannten Täter „körperlich angegangen worden“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Mädchen war ersten Erkenntnissen zufolge zu Fuß unterwegs, und zwar im Bereich der Laerstraße zwischen dem Kreisverkehr Borghorster Straße/Münsterstraße und B 54. Genauer lässt sich der Tatort derzeit nicht eingrenzen. Die Polizei geht aktuell von einem Tatzeitraum zwischen 19.30 und 23.30 Uhr aus. Der Unbekannte, der das Mädchen angegriffen hat, wird wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 20 Jahre alt und trug einen Bart. Nach dem Übergriff suchte sich die 15-Jährige Hilfe bei einer Anwohnerin, die daraufhin sofort die Polizei verständigte. Angaben zu Verletzungen liegen nicht vor. „Das Mädchen wurde mit einem Rettungswagen zur Abklärung in ein Klinikum gebracht, die Mutter wurde verständigt“, heißt es in der Pressemitteilung der Beamten weiter. Die Polizei sucht nun Zeugen, die genauere Hinweise zum Tatort, zur Tatzeit und/oder zum Täter geben können. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Greven unter Telefon 0 25 71/928 44 55 entgegen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie